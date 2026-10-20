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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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20.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Bayer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,38 EUR.

Bayer
40.25 CHF -0.10%
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Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,38 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'176 Punkten steht. Bei 43,70 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 43,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59'258 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,30 Prozent. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 40,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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