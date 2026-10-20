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20.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 43,39 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bayer
40.01 CHF -0.68%
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Bei der Bayer-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,39 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'235 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 43,76 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 43,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 581'362 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 24,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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