Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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20.10.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 43,65 EUR.
Die Bayer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 43,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'136 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 43,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 221'887 Bayer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 19,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,94 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach -0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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