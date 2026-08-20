Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten

Um 09:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 48,61 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'040 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,71 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 75'254 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,97 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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