Bayer Aktie News: Bayer wird am Nachmittag ausgebremst

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 48,33 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'965 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie sank bis auf 48,07 EUR. Bei 48,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 587'727 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 10,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,50 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Hätte sich eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren rentiert?

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Bayer-Aktie