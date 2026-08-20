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20.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag tiefer

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 48,15 EUR.

Bayer
44.90 CHF -2.28%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 48,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'974 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 48,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 344'267 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 07.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 14.3138 4.64 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 8.6423 7.35 158150276
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