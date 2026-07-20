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20.07.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 47,53 EUR ab.

Bayer
44.07 CHF -1.10%
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Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 47,53 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'775 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie sank bis auf 47,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 614'363 Bayer-Aktien.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,44 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,81 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 12.05.2026 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,42 Prozent auf 13.41 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Bayer am 04.08.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 10.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,38 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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