Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Mittag vor

Die Bayer-Aktie stieg im Xetra-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 28,72 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 18'772 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 28,96 EUR. Bei 28,86 EUR startete der Titel in den Xetra-Handelstag. Bisher wurden heute 430'937 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 54,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Mit Abgaben von 13,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,210 EUR belaufen. Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,04 EUR gegenüber 2,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,12 EUR fest.

