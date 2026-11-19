Das Papier von Bayer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 56,22 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,50 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88'013 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 57,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,88 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 26,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 111,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 03.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.05 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.66 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Bayer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,56 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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