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19.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 55,56 EUR.
Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 55,56 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'681 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie sank bis auf 55,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 883'989 Bayer-Aktien.
Bei einem Wert von 57,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,64 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 52,05 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Bayer gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,98 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.05 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 9.66 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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