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19.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 56,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'816 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 56,64 EUR. Bei 56,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 422'107 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 110,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Am 03.11.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,69 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10.05 Mrd. EUR gegenüber 9.66 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Am 08.03.2028 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,56 EUR je Bayer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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