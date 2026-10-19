Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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19.10.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 43,98 EUR abwärts.
Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 43,98 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'439 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,95 EUR nach. Bei 44,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 97'254 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 22,60 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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