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19.10.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 43,67 EUR abwärts.

Bayer
40.38 CHF -2.01%
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Die Bayer-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 43,67 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'217 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,35 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 708'522 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 19,01 Prozent niedriger. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 40,97 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 4036.2239 18.12.2026 157791364
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.3612 13.33 157976420
Long 12.2406 5.44 161756872
Long 22.4235 1.54 161756871
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.315 14.80 160632551
Short 8.7813 7.46 160632550
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 8 -24.23 154137908
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01.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
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