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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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19.08.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu

Bayer Aktie News: Bayer legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 49,25 EUR.

Bayer
45.95 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 49,25 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'086 Punkten tendiert. Bei 49,45 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 48,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 639'250 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 9,48 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.7182 11.52 158162028
Long 12.0396 4.66 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5079 12.17 158162486
Short 9.5375 7.35 158150276
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