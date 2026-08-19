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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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19.08.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag gefragt

Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 48,80 EUR zu.

Bayer
45.86 CHF -0.31%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Bayer konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 48,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'116 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 48,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 216'564 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 10,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 89,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.099 18.12.2026 152379055
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.8074 11.52 158162028
Long 12.4373 4.66 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4361 12.17 158162486
Short 9.3914 7.35 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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