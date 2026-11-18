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18.11.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 56,84 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 56,84 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'094 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 56,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88'356 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 57,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,13 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Am 03.11.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.05 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 9.66 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 08.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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