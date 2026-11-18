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18.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,30 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'836 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 640'317 Bayer-Aktien den Besitzer.
Bei 57,84 EUR markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 03.11.2026. Das EPS lag bei -0,69 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.05 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.66 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Bayer.
Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,56 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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