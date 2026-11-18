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18.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 56,76 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 56,76 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'042 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 57,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 330'855 Bayer-Aktien.
Bei 57,84 EUR markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 1,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 26,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 03.11.2026. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,07 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Bayer.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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