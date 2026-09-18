Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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18.09.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 48,74 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 48,74 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'637 Punkten steht. Die Bayer-Aktie sank bis auf 48,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141'836 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. 10,63 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
Nachdem Bayer seine Aktionäre 2025 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je Bayer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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