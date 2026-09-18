Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag in Rot

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 48,30 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'356 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,99 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,05 EUR. Bisher wurden heute 2'298'491 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 07.11.2025. Mit Abgaben von 46,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 10.87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Bayer die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bayer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib