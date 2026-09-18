Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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18.09.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 48,59 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 48,59 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'533 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,45 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'006'545 Bayer-Aktien umgesetzt.
Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 10,97 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 88,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10.74 Mrd. EUR umsetzen können.
Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 09.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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