Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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18.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Bayer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 48,01 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'244 Punkten notiert. Bei 48,08 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,77 EUR. Zuletzt wechselten 28'689 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Am 04.08.2026 lud Bayer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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