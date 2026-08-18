Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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18.08.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 48,21 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,21 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'251 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 48,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,77 EUR. Zuletzt wechselten 299'728 Bayer-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 53,92 EUR erreichte der Titel am 03.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,53 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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