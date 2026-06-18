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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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18.06.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 37,50 EUR ab.

Bayer
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 37,50 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'949 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,45 EUR ab. Bei 38,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 657'144 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 49,78 EUR erreichte der Titel am 17.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 32,75 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,81 EUR am 07.08.2025. Abschläge von 33,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,44 EUR aus. Am 12.05.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13.41 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -2,42 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Bayer am 04.08.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 10.08.2027.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 5,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 6.9761 12.25 157049027
Long 10.0944 7.66 157533402
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4167 9.23 145245533
Short 10.5477 5.32 155882392
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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