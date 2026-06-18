Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.06.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 37,50 EUR ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 37,50 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'949 Punkten realisiert. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,45 EUR ab. Bei 38,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 657'144 Bayer-Aktien umgesetzt.
Bei 49,78 EUR erreichte der Titel am 17.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 32,75 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,81 EUR am 07.08.2025. Abschläge von 33,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,44 EUR aus. Am 12.05.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13.41 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -2,42 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Bayer am 04.08.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 10.08.2027.
In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 5,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
Bayer erzielt wichtigen Erfolg in den USA - Aktie dennoch im Minus
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 3 Jahren gekostet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag
Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
11:59
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11:59
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Bayer erleichtert: Richter schickt US-Sammelvergleich zurück in Bundesstaat (AWP)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSNB lässt Leitzins unverändert - Absichtserklärung von USA und Iran im Blick: SMI rutscht ins Minus -- DAX kann Gewinne nicht vollständig verteidigen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt werden die zwischenzeitlichen Gewinne kleiner. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.