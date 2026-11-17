Um 09:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 56,68 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'367 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 56,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,50 EUR. Bisher wurden heute 67'066 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 57,84 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,64 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 53,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.11.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.05 Mrd. EUR – ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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