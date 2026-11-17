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17.11.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bayer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 56,00 EUR.
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 56,00 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'197 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 55,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,50 EUR. Bisher wurden heute 507'900 Bayer-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,84 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2026. Gewinne von 3,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 26,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 52,43 Prozent wieder erreichen.
Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 03.11.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 EUR gegenüber -0,98 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,07 Prozent auf 10.05 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 08.03.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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