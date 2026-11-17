Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 56,46 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'401 Punkten steht. Die Bayer-Aktie sank bis auf 56,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195'196 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 57,84 EUR erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 111,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.05 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.66 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Bayer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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