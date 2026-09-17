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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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17.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Plus

Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 49,38 EUR.

Bayer
46.76 CHF 1.01%
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Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 49,38 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'729 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 49,65 EUR. Bei 49,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 111'334 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Gewinne von 9,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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