Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 49,38 EUR.
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 49,38 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'729 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 49,65 EUR. Bei 49,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 111'334 Bayer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Gewinne von 9,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bayer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
12:29
|Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.