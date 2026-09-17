Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’811 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’356 2.2%  Bitcoin 63’083 0.4%  Dollar 0.8247 -0.1%  Öl 104.3 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Tesla-Aktie dennoch höher: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA
Nestlé-Aktie: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Leonteq-Aktie: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag in Grün

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 49,17 EUR.

Bayer
46.47 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 49,17 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'760 Punkten steht. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,65 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 760'804 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Mit Abgaben von 47,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,53 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bayer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib

Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0382 19.03.2027 154716297
Long 11.613 19.03.2027 158090157
Long 154.8172 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9948 11.26 158162028
Long 11.0584 5.75 158525076
Long 13.27 4.38 159380265
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5049 11.87 158162486
Short 9.6761 7.06 158150276
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -40.84 150862850
Long 8 -32.68 154137908
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten