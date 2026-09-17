Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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17.09.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 49,17 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 49,17 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'760 Punkten steht. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,65 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 760'804 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 8,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Mit Abgaben von 47,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,53 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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