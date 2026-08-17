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17.08.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Montagnachmittag

Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 47,87 EUR zu.

Bayer
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Um 16:28 Uhr wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 47,87 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'410 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 48,00 EUR. Mit einem Wert von 47,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 324'892 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 12,64 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 46,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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