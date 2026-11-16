Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag auf grünem Terrain

Die Bayer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 56,82 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 57,06 EUR. Bei 56,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 111'521 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 57,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 1,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 26,64 EUR fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 53,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.05 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.66 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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