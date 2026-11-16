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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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16.11.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag höher

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 57,20 EUR.

Bayer
52.70 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 57,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'660 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 57,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 583'721 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 57,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 1,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,64 EUR. Mit Abgaben von 53,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 03.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,98 EUR vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.05 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.66 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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