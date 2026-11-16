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16.11.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 57,02 EUR.
Die Bayer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 57,02 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'710 Punkten steht. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,94 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 321'460 Aktien.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 53,28 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 03.11.2026 vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,56 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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