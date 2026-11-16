Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’228 0.8%  SPI 21’394 0.6%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’749 0.0%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 6’378 -0.1%  Gold 3’871 -0.2%  Bitcoin 53’798 -1.7%  Dollar 0.8390 0.1%  Öl 94.8 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.11.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu

Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 57,02 EUR.

Bayer
52.78 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Die Bayer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 57,02 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'710 Punkten steht. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,94 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 321'460 Aktien.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 53,28 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 03.11.2026 vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX-Konzerne steigern Umsatz und Gewinn – RWE-Aktie und Rheinmetall-Aktie mit starkem Wachstum

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bayer-Aktie fester: FDA gibt grünes Licht für Asundexian

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4315 18.06.2027 158090158
Long 12.2539 18.06.2027 159488266
Long 175.8781 18.12.2026 157965332
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9426 11.35 162583408
Long 10.3458 6.45 161814797
Long 16.4886 2.83 162946236
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4395 14.79 162804700
Short 11.4703 5.40 158150277
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.62 133085688
Long 8 -13.18 154026491
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.11.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.11.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:47 Logo WHS Nvidia vor dem Mega-Test: Quartalszahlen, Fed-Protokoll & Anthropic-IPO – jetzt entscheidet sich die KI-Rallye
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’817.03 19.88 SJBCNU
Short 16’124.85 13.99 SCBA7U
Short 16’734.76 8.94 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’227.60 16.11.2026 13:44:23
Long 14’556.27 19.37 S0VVBU
Long 14’228.76 13.67 SPB0BU
Long 13’647.32 8.99 SIB66U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 52.62 3.01% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
SMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.