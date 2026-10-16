Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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16.10.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 44,95 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 44,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'520 Punkten liegt. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,10 EUR zu. Bei 44,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 171'380 Bayer-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Mit einem Zuwachs von 19,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 42,65 Prozent wieder erreichen.
Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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