Bayer Aktie News: Bayer gibt am Nachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 44,36 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'666 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 44,02 EUR. Bei 44,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'194'527 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 41,88 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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