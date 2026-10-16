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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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16.10.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,38 EUR.

Bayer
41.21 CHF -1.49%
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Die Bayer-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,38 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'606 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie legte bis auf 45,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 44,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 532'579 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit Abgaben von 41,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.87 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 09.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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