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16.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer zieht am Vormittag an

Bayer Aktie News: Bayer zieht am Vormittag an

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 48,96 EUR nach oben.

Bayer
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,96 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'486 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 48,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64'215 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. 10,13 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 47,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von -0,20 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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