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16.09.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf grünem Terrain

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 49,14 EUR.

Bayer
46.28 CHF 0.18%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 49,14 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'441 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 49,37 EUR. Bei 48,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 283'209 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 53,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2026). Mit einem Zuwachs von 9,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 90,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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