Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

16.01.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag billiger

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 41,55 EUR abwärts.

Bayer
38.80 CHF -0.66%
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 41,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'244 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 41,35 EUR. Bei 42,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'882'471 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 42,37 EUR erreichte der Titel am 16.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 1,92 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 55,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Am 12.11.2025 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,26 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,09 Prozent auf 9.66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 9.97 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 25.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

