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15.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Vormittag

Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 45,52 EUR.

Bayer
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 45,52 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'196 Punkten liegt. Die Bayer-Aktie legte bis auf 45,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138'714 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,92 EUR) erklomm das Papier am 03.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 04.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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