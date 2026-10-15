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15.10.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag im Aufwind

Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag im Aufwind

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 45,26 EUR.

Bayer
41.83 CHF 1.11%
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Das Papier von Bayer konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,26 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'185 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 45,83 EUR. Bei 45,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 459'913 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. 19,13 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,78 EUR am 07.11.2025. Mit einem Kursverlust von 43,04 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Am 04.08.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.87 Mrd. EUR – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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