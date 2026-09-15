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15.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Dienstagvormittag zu

Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Dienstagvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 49,60 EUR.

Bayer
46.21 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 49,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'324 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 50,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,79 EUR. Zuletzt wechselten 141'893 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,71 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 48,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach -0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Bayer-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,53 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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