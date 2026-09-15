Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Bayer-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 48,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'445 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,15 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,79 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'085'510 Aktien.

Am 03.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 25,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 46,89 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bayer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib

Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie