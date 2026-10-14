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14.10.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 44,36 EUR.

Bayer
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,36 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'375 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 44,39 EUR. Bei 44,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54'323 Bayer-Aktien.

Am 03.07.2026 markierte das Papier bei 53,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 21,55 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 72,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach -0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Bayer die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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