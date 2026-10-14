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14.10.2026 12:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag nordwärts

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 44,67 EUR zu.

Bayer
41.84 CHF 1.13%
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Die Bayer-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 44,67 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'409 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 44,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 358'788 Stück.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 20,71 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.74 Mrd. EUR umgesetzt.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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