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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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14.09.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 49,14 EUR.

Bayer
46.64 CHF 1.94%
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Die Bayer-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 49,14 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'542 Punkten liegt. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,28 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166'214 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 03.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 53,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,73 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,54 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2025. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber -0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,53 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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