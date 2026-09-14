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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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14.09.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Montagnachmittag zu

Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Montagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 49,18 EUR.

Bayer
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Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 16:28 Uhr 2,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'442 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,32 EUR. Bei 48,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'750'939 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2026 auf bis zu 53,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,64 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 25,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 90,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Bayer liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Bayer die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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