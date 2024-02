Bayer Aktie News: Bayer wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Xetra-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,79 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 16'870 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,76 EUR. Den Xetra-Handel startete das Papier bei 27,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Xetra-Handel 125'986 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 61,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 55,11 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 1,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Bayer-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 10'342,00 EUR in den Büchern – ein Minus von -8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11'281,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

