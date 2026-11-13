Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 56,76 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'727 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 56,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,52 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97'978 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,84 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (26,64 EUR). Abschläge von 53,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.05 Mrd. EUR – ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9.66 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 08.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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