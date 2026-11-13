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13.11.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag nordwärts

Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 56,74 EUR.

Bayer
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,74 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 56,98 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 56,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 633'899 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 1,94 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 53,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Am 03.11.2026 äusserte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.66 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,56 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4611 18.06.2027 159488266
Long 174.4553 18.12.2026 157965332
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Long 7.1651 10.83 162583408
Long 10.897 5.90 161814797
Long 17.4352 2.26 162946236
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4026 10.12 157882341
Short 10.6746 6.08 158150277
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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